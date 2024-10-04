Астероид был не один: Учёные раскрыли новые сенсационные данные о гибели динозавров

Теория об исчезновении динозавров в результате падения астероида нашла новое подтверждение. Однако теперь учёные считают, что гигантский космический камень был не один, пишет научный журнал Nature.

Так, исследователи из Университета Хериот-Уатта (Великобритания) обнаружили доказательства того, что второй разрушительный астероид упал на Землю в то же время, около 66 миллионов лет назад. Диаметр камня — около 500 метров, а упал он недалеко от современного побережья Гвинеи в Западной Африке.

Первые свидетельства существования второго астероида были обнаружены два года назад, а теперь специалисты получили новые сейсмические изображения впадины глубиной порядка девяти километров, которые подтвердили их подозрения. По словам доктора Уисдина Николсона, камень прилетел с северо-восточной стороны под углом от 20 до 40 градусов. Скорость его падения оценивается в 72 тысячи километров в час.