«Какой-никакой мужчина»: Психолог раскрыла причину низких стандартов россиянок
Психолог Миллер связала низкие стандарты россиянок с советскими прошлым
Российские женщины менее требовательны к мужчинам, чем иностранки, полагает психолог Александра Миллер. Низкие стандарты представительниц прекрасного пола она связала с советским прошлым и принятыми тогда установками.
«Стерпится — слюбится, надо потерпеть. У нас это «потерпеть» и что-то в себе заглушить впитывается с молоком матери», — уверена эксперт.
Собеседница NEWS.ru подчеркнула, что вопреки утверждениям мужчин, низкие стандарты женщин не связаны с материальными благами. Независимо от уровня доходов многие исходят из мотивации в духе «какой-никакой мужчина, и ладно». Психолог считает это проблемой, которую нужно менять.
Напомним, ранее доцент Школы экономики Сямэньского университета Дин Чанфа предложил китайцам искать себе жён в России и других странах. Однако депутат ГД Виталий Милонов усомнился в этой идее. Он заявил, что россиянки не смогут построить крепкие отношения с китайцами из-за высоких требований к мужчинам.
Life.ru