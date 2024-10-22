«Какой-никакой мужчина»: Психолог раскрыла причину низких стандартов россиянок

Российские женщины менее требовательны к мужчинам, чем иностранки, полагает психолог Александра Миллер. Низкие стандарты представительниц прекрасного пола она связала с советским прошлым и принятыми тогда установками.

«Стерпится — слюбится, надо потерпеть. У нас это «потерпеть» и что-то в себе заглушить впитывается с молоком матери», — уверена эксперт.