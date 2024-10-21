Из принцесс в трудяги: Россиянок отговорили от браков с китайцами
Китаевед Маслов назвал сомнительной идею выдавать россиянок замуж за китайцев
Влюблённая пара. Обложка © freepik
Российский китаевед Алексей Маслов объяснил, почему женщинам из РФ надо хорошо подумать прежде, чем выходить замуж за китайцев. В интервью сайту MK.ru он назвал этот союз сомнительным из-за ряда сложностей.
Во-первых, сами китайцы не стремятся жениться на русских. Такие браки встречаются лишь на северо-востоке страны, где проходит граница с Россией, и в Пекине, куда девушки приезжают на стажировку. Невыгоден этот союз и самим россиянкам, которые привыкли к другой жизни в РФ.
«Сами по себе китайские мужчины — хорошие мужья. Они ухаживают за женой, они ведут домашние дела, выполняют всё, что у нас обычно возлагается на женщин. Но долгое проживание в Китае — дело непростое. Надо знать китайский язык, иметь хорошую работу, квалификацию. Если нет квалификации, то работать придётся за очень низкую оплату», — объяснил китаевед.
При этом стать домохозяйкой и сесть на шею мужу, занимаясь исключительно домом и воспитанием детей, у женщины не получится. По словам Маслова, в Китае принято, чтобы женщина работала, домохозяйки там не в чести.
Сообщается, что сейчас КНР столкнулась с проблемами гендерного дисбаланса и старения населения. По данным переписи населения за 2020 год, численность мужчин на 34,9 млн превышала численность женщин. Поэтому доцент Школы экономики Сямэньского университета Дин Чанфа предложил китайцам искать себе жён в других странах, в том числе в РФ. В этой идее в том числе усомнился Виталий Милонов. Он заявил, что российские женщины не смогут построить крепкие отношения с китайцами, поскольку у них слишком высокие требования к мужчинам. В частности, русские красавицы привыкли получать от любимых шикарные подарки, китайцы же им смогут дать лишь «один искусственный цветок».