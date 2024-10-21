Из принцесс в трудяги: Россиянок отговорили от браков с китайцами

Российский китаевед Алексей Маслов объяснил, почему женщинам из РФ надо хорошо подумать прежде, чем выходить замуж за китайцев. В интервью сайту MK.ru он назвал этот союз сомнительным из-за ряда сложностей.

Во-первых, сами китайцы не стремятся жениться на русских. Такие браки встречаются лишь на северо-востоке страны, где проходит граница с Россией, и в Пекине, куда девушки приезжают на стажировку. Невыгоден этот союз и самим россиянкам, которые привыкли к другой жизни в РФ.

«Сами по себе китайские мужчины — хорошие мужья. Они ухаживают за женой, они ведут домашние дела, выполняют всё, что у нас обычно возлагается на женщин. Но долгое проживание в Китае — дело непростое. Надо знать китайский язык, иметь хорошую работу, квалификацию. Если нет квалификации, то работать придётся за очень низкую оплату», — объяснил китаевед.

При этом стать домохозяйкой и сесть на шею мужу, занимаясь исключительно домом и воспитанием детей, у женщины не получится. По словам Маслова, в Китае принято, чтобы женщина работала, домохозяйки там не в чести.