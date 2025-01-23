Суд заблокировал указ Трампа об отказе в гражданстве по рождению

«Я нахожусь на скамье судьи более четырёх десятков лет. Не припомню, чтобы ответ был столь очевидным. Это грубое нарушение Конституции», — отметил судья Джон Кофинур.

На Трампа подали в суд в первый день работы президентом

На Трампа подали в суд в первый день работы президентом

В понедельник, сразу после вступления в должность президента США, Трамп подписал документ, ограничивающий гражданство по праву рождения. Указ затрагивает детей нелегальных мигрантов. На следующий день представители 22 штатов обратились в суд с целью обжаловать указ. 18 штатов и округ Колумбия подали иски в суд Массачусетса, а ещё четыре штата отправились в суд Вашингтона.