Суд заблокировал указ Трампа об отказе в гражданстве по рождению
Окружной суд штата Вашингтон временно приостановил указ президента Дональда Трампа, ограничивающий предоставление гражданства США по праву рождения. Об этом сообщила газета Seattle Times.
«Я нахожусь на скамье судьи более четырёх десятков лет. Не припомню, чтобы ответ был столь очевидным. Это грубое нарушение Конституции», — отметил судья Джон Кофинур.
В понедельник, сразу после вступления в должность президента США, Трамп подписал документ, ограничивающий гражданство по праву рождения. Указ затрагивает детей нелегальных мигрантов. На следующий день представители 22 штатов обратились в суд с целью обжаловать указ. 18 штатов и округ Колумбия подали иски в суд Массачусетса, а ещё четыре штата отправились в суд Вашингтона.
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