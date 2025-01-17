Стал известен первый ход Трампа на тропе войны с нелегальной миграцией
Politico: Команда Трампа готовит объявление режима ЧП для борьбы с миграцией
Администрация избранного президента Штатов Дональда Трампа готовит объявление режима чрезвычайного положения в целях борьбы с незаконной миграцией. Об этом пишет Politico со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
«Команда Трампа подготавливает объявление чрезвычайного положения, шаг, призванный предоставить дополнительные полномочия и ресурсы для выполнения обещания нового президента обеспечить безопасность границ и депортировать миллионы нелегальных мигрантов», — говорится в материале.
Издание прогнозирует, что в самом начале своего президентского срока Трамп намерен издать череду указов, которые ужесточат принимаемые в борьбе с незаконной миграцией меры. Кроме того, команда республиканца готовит законопроект об отмене права на получение американского гражданства по праву рождения. Он практически готов и может быть опубликован уже на следующей недели, но собеседники Politico пояснили, что этот шаг могут отложить, так как он может спровоцировать судебные разбирательства и разногласия в стане республиканцев.
Ранее в команде уходящего в отставку американского лидера Джо Байдена объявили, что финальное решение о судьбе соцсети TikTok на территории Штатов буде принимать команда следующего президента. Дональд Трамп подтвердил это заявление сказав, что сам решит будущее платформы в стране.
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