Стал известен первый ход Трампа на тропе войны с нелегальной миграцией

Издание прогнозирует, что в самом начале своего президентского срока Трамп намерен издать череду указов, которые ужесточат принимаемые в борьбе с незаконной миграцией меры. Кроме того, команда республиканца готовит законопроект об отмене права на получение американского гражданства по праву рождения. Он практически готов и может быть опубликован уже на следующей недели, но собеседники Politico пояснили, что этот шаг могут отложить, так как он может спровоцировать судебные разбирательства и разногласия в стане республиканцев.