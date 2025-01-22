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22 января, 00:18

Иск против указа Трампа об ограничении выдачи гражданства США подали 22 штата

Двадцать два штата и округ Колумбия подали судебный иск против указа Дональда Трампа, который ограничивает гражданство США по праву рождения. Этот шаг может повлиять на сотни тысяч детей, которые родятся в стране после введения меры.

Ранее прокуратура штата Нью-Джерси сообщила о том, что власти 18 штатов и округа Колумбия оспаривают указ в суде штата Массачусетс. После этого отдельные иски подали власти Вашингтона, Орегона, Аризоны и Иллинойса. Судебное разбирательство по делу будет проходить в окружном суде штата Вашингтон.

Указ Трампа, подписанный после его вступления в должность президента, предусматривает ограничение получения гражданства по праву рождения. Федеральным агентствам будет запрещено предоставлять определённые документы, которые обычно выдают гражданам Америки. Мера вступит в силу через 30 дней и коснётся детей, родившихся после этого срока. Под ограничения попадают дети нелегальных мигрантов, рождённые в США.

На Трампа подали в суд в первый день работы президентом
На Трампа подали в суд в первый день работы президентом

Больше 100 указов подписал Дональд Трамп в первые часы своего правления. Life.ru разобрался, что будет с Украиной и мигрантами, кто выйдет из тюрем и что будет с цензурой. Интересно, что одним из первых указов стала приостановка помощи другим странам.

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flickr / Trump White House Archived

Артём Гапоненко
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