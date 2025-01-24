«Это что-то крупное»: Трамп решил открыть правду об убийстве Кеннеди

Кроме того, документ предусматривает раскрытие ранее недоступных архивов, касающихся гибели Роберта Кеннеди, младшего брата Джона Кеннеди, и лауреата Нобелевской премии мира Мартина Лютера Кинга. По словам Трампа, это событие станет значимым моментом для многих людей, которые ждали его десятилетиями.