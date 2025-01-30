Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп
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Регион
30 января, 17:46

Трамп намекнул на то, что уже контактировал с Путиным

Трамп сообщил, что не обсуждал с Путиным авиакатастрофу в Вашингтоне

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что не обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным авиакатастрофу в Вашингтоне. При этом американский лидер намекнул на то, что они уже общались по другому вопросу.

На брифинге в Белом доме журналисты поинтересовались у Трампа, общался ли он с Путиным по поводу авиакатастрофы, в которой погибли россияне. Трамп ответил: «Нет, я не обсуждал эту тему с Путиным», добавив, что у них был контакт по другому вопросу.

Трамп также сообщил, что в ближайшее время власти опубликуют список национальностей погибших в катастрофе и упомянул о своих контактах с представителями других стран, однако не предоставил дополнительных деталей.

Ранее Трамп подтвердил гибель россиян в авиакатастрофе над Вашингтоном. В связи с трагедией американский лидер выразил соболезнования семьям погибших. Он также отметил, что экипаж пассажирского лайнера действовал верно, катастрофу спровоцировал вертолёт.

Установлены личности 11 фигуристов, погибших в авиакатастрофе в США
Установлены личности 11 фигуристов, погибших в авиакатастрофе в США
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Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Наталья Демьянова
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