Трамп намекнул на то, что уже контактировал с Путиным

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что не обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным авиакатастрофу в Вашингтоне. При этом американский лидер намекнул на то, что они уже общались по другому вопросу.

На брифинге в Белом доме журналисты поинтересовались у Трампа, общался ли он с Путиным по поводу авиакатастрофы, в которой погибли россияне. Трамп ответил: «Нет, я не обсуждал эту тему с Путиным», добавив, что у них был контакт по другому вопросу.

Трамп также сообщил, что в ближайшее время власти опубликуют список национальностей погибших в катастрофе и упомянул о своих контактах с представителями других стран, однако не предоставил дополнительных деталей.