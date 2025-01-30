Установлены личности 11 фигуристов, погибших в авиакатастрофе в США
Министерство фигурного катания США подтвердило гибель 11 спортсменов
Установлены личности 11 фигуристов, погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне. В их числе российские фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов, которые работали тренерами в США. Об этом пишет SHOT.
Предварительный список погибших фигуристов:
5. Джинна Хан;
6. Эдвард Чжоу;
7. Эверли Ливингстон;
8. Лидия Ливингстон;
9. Франко Апарисио;
10. Шон Кей;
11. Анджела Янг.
Напомним, 30 января пассажирский борт столкнулся с военным вертолётом в небе и упал в реку у аэропорта в Вашингтоне. По предварительным данным, на рейсе было 64 человека. На борту вертолёта — трое военнослужащих. Сейчас известно о 19 жертвах авиакатастрофы. Сообщалось, что в списке пассажиров находились русскоговорящие фигуристы и тренеры, участвовавшие в чемпионате США. В Кремле подтвердили печальные данные о россиянах в упавшем самолёте.
Life.ru / Шедеврум