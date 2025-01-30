Авиакатастрофа в США
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Регион
30 января, 14:43

Установлены личности 11 фигуристов, погибших в авиакатастрофе в США

Министерство фигурного катания США подтвердило гибель 11 спортсменов

Установлены личности 11 фигуристов, погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне. В их числе российские фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов, которые работали тренерами в США. Об этом пишет SHOT.

Предварительный список погибших фигуристов:

1. Вадим Наумов;

2. Евгения Шишкова;

3. Инна Волянская;

4. Спенсер Лейн;

5. Джинна Хан;

6. Эдвард Чжоу;

7. Эверли Ливингстон;

8. Лидия Ливингстон;

9. Франко Апарисио;

10. Шон Кей;

11. Анджела Янг.

Спасатели США считают, что никто не выжил в авиакатастрофе над Вашингтоном
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Напомним, 30 января пассажирский борт столкнулся с военным вертолётом в небе и упал в реку у аэропорта в Вашингтоне. По предварительным данным, на рейсе было 64 человека. На борту вертолёта — трое военнослужащих. Сейчас известно о 19 жертвах авиакатастрофы. Сообщалось, что в списке пассажиров находились русскоговорящие фигуристы и тренеры, участвовавшие в чемпионате США. В Кремле подтвердили печальные данные о россиянах в упавшем самолёте.

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Life.ru / Шедеврум

Оксана Попова
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