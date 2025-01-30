Евгения Шишкова и Вадим Наумов: Чем известны летевшие в упавшем в США самолёте фигуристы из Петербурга? На борту разбившегося лайнера находились участники чемпионата США по фигурному катанию Шишкова и Наумов. Подробности авиакатастрофы, что случилось 30 января в Вашингтоне, рассказывает Life.ru 30 января, 10:52 Евгения Шишкова и Вадим Наумов на олимпиаде в Лиллехаммере в 1994 году. Обложка © ТАСС / Владимир Беззубов

Пассажирский самолёт 30 января 2025 года потерпел крушение в Вашингтоне

Утром 30 января в Вашингтоне пассажирский самолёт Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines, летевший из Уичито, Канзас, где с 20-го по 26 января проходил чемпионат США по фигурному катанию, при заходе на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана столкнулся с военным вертолётом Sikorsky H-60.

Момент столкновения пассажирского самолёта Bombardier и военного вертолëта Blackhawk в небе над Вашингтоном. Видео © Telegram / SHOT

На борту лайнера было 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолёте — три человека. После столкновения оба воздушных судна упали в реку Потомак. На месте работает поисково-спасательная группа с катерами и водолазами. Полиция уже обнаружила тела не менее 18 погибших.

На борту находились Шишкова и Наумов

Евгения Шишкова и Вадим Наумов в 1994 году стали чемпионами мира в парном катании. Фото © ТАСС / ITAR/Юрий Белинский

На борту разбившегося пассажирского лайнера находились российские фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Вадим родился в Ленинграде в 1969 году, Евгения — там же в 1972-м. Спортсмены выступали в парном катании в составе сборной СССР, впоследствии — за Россию. В 1992 году заняли пятое место на Олимпиаде в Альбервиле. Через два года, в 1994 году, стали чемпионами мира, но на зимних Играх в Лиллехаммере в том же году заняли пятое место. В 1995 году пара поженилась.

В 1998 году супруги завершили спортивную карьеру после того, как не были включены в состав олимпийской сборной. Тогда же переехали в США, где стали тренерами. Работали в Симсбери (штат Коннектикут), тренировали американскую пару Кэтрин Оршер / Гаррет Лукаш, ставшую чемпионами США 2005 года и бронзовыми призёрами чемпионата четырёх континентов.

На борту, по предварительным данным, также мог находиться 23-летний сын Наумова и Шишковой Максим. Он выступал на прошедшем чемпионате США по фигурному катанию, где занял четвёртое место. Позже сообщили, что он вылетел ещё 27 января.

Кто ещё летел этим рейсом

Ари Закарян. Фото © ТАСС / Руслан Шамуков

Спортивный агент Ари Закарян сообщил «Матч ТВ», что на борту разбившегося лайнера находились и другие представители российской школы фигурного катания. Конкретных имён он не назвал.

— Известно, что там были свои. Я не хочу называть имён, но наши там были. <…> Там были хорошие знакомые, — сказал Закарян.

По некоторым сведениям, на борту потерпевшего катастрофу рейса была бывшая советская фигуристка, 58-летняя Инна Волянская, занимавшая пост тренера команды Ashburn Ice House из Вирджинии.

Волянская выступала в дуэте с Валерием Спиридоновым. Они стали бронзовыми призёрами чемпионата СССР 1980 года, в том же году победили в Кубке СССР, также выиграли Спартакиаду народов СССР в 1982 году.

По некоторой информации, на борту были русскоговорящие члены сборной США по фигурному катанию. Всего в самолёте могло быть не менее 14 фигуристов, это не считая тренеров.

Причины столкновения

ФБР исключило версию о теракте или ином криминальном характере произошедшего. По предварительной информации, экипаж военного вертолёта не ответил на сообщение диспетчеров о самолёте, заходящем на посадку.

Столкнувшиеся в Вашингтоне самолёт и вертолёт рухнули в реку Потомак. Фото © Telegram / SHOT

— Ночь была ясной, огни на самолёте горели, почему вертолёт не поднялся, не опустился, не повернул. Почему диспетчерская вышка не сказала вертолёту, что делать, вместо того чтобы спрашивать, видели ли они самолёт. Это плохая ситуация, которую, похоже, нужно было предотвратить, — написал на своей странице в соцсети Truth Social действующий президент США Дональд Трамп.

На данный момент в поисково-спасательной операции участвуют около 300 специалистов. Работу осложняет низкая температура воды. Доступ к реке перекрыт, аэропорт Вашингтона имени Рональда Рейгана закрыт на приём и отправку воздушных судов до 11 часов 30 января по местному времени.

Авторы Екатерина Субботина