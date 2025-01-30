Трагедия над Вашингтоном: Что известно о столкновении пассажирского самолёта и вертолёта в США
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В Вашингтоне произошло столкновение пассажирского самолёта авиакомпании American Airlines и военным вертолёта, принадлежащего Сухопутным войскам США. На борту пассажирского борта находились не менее 64 человек. Последняя информация об авиакатастрофе — в материале Life.ru.
Обстоятельства крушения
— Столкновение произошло около 21:00 29 января по местному времени (05:00 30 января по Москве).
— Самолёт выполнял рейс из Уичито (штат Канзас) в Национальный аэропорт имени Рональда Рейгана.
— В результате столкновения самолёт раскололся на две части и ушёл под воду реки Потомак на глубину около 2 метров. На месте работают водолазы.
Спасатели работают на реке Потомак, куда утром упали обломки самолёта Bombardier CRJ700. Фото © AP/TASS
Пострадавшие и погибшие
— На борту самолета находились 64 человека, включая 60 пассажиров и 4 члена экипажа.
— Вертолёт перевозил как минимум троих военнослужащих.
— После катастрофы из реки Потомак было извлечено не менее 19 тел погибших.
Фигуристы
— На борту самолёта находились граждане США российского происхождения, которые участвовали в чемпионате США по фигурному катанию.
Список фигуристов, которые находились на борту:
— Эндрю Торгашев;
- Максим Наумов;
- Алиса Ефимова;
- Миша Митрофанов;
- Кэти Макбет;
- Даниил Паркман;
- Кристина Каррейра;
- Энтони Пономаренко;
- Алексей Щепетов;
- Аннабель Морозов;
- Артём Маркелов;
- Антон Спиридонов;
- Данила Савельев.
Родственники пассажиров в аэропорту Рональда Рейгана, куда направлялся упавший в США самолёт. Фото © AP/TASS
Реакция властей
— Президент США Дональд Трамп охарактеризовал авиакатастрофу как трагическую случайность и отметил, что её можно было избежать.
— Глава Пентагона Пит Хегсет заявил о том, что ведомство внимательно следит за развитием событий и готово оказать необходимую помощь. Он добавил, что Министерство обороны США незамедлительно начало расследование инцидента.
— Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила о привлечении Береговой охраны для проведения поисково-спасательных операций.
— Федеральное бюро расследований (ФБР) США не обнаружило признаков криминала или терроризма как возможных причин авиакатастрофы, сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленного представителя ведомства.