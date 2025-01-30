Трагедия над Вашингтоном: Что известно о столкновении пассажирского самолёта и вертолёта в США

В Вашингтоне произошло столкновение пассажирского самолёта авиакомпании American Airlines и военным вертолёта, принадлежащего Сухопутным войскам США. На борту пассажирского борта находились не менее 64 человек. Последняя информация об авиакатастрофе — в материале Life.ru.

Обстоятельства крушения

— Столкновение произошло около 21:00 29 января по местному времени (05:00 30 января по Москве).

— Самолёт выполнял рейс из Уичито (штат Канзас) в Национальный аэропорт имени Рональда Рейгана.

— В результате столкновения самолёт раскололся на две части и ушёл под воду реки Потомак на глубину около 2 метров. На месте работают водолазы.

Спасатели работают на реке Потомак, куда утром упали обломки самолёта Bombardier CRJ700. Фото © AP/TASS

Пострадавшие и погибшие

— На борту самолета находились 64 человека, включая 60 пассажиров и 4 члена экипажа.

— Вертолёт перевозил как минимум троих военнослужащих.

— После катастрофы из реки Потомак было извлечено не менее 19 тел погибших.

Фигуристы

— На борту самолёта находились граждане США российского происхождения, которые участвовали в чемпионате США по фигурному катанию.

Список фигуристов, которые находились на борту:

— Эндрю Торгашев;

- Максим Наумов;

- Алиса Ефимова;

- Миша Митрофанов;

- Кэти Макбет;

- Даниил Паркман;

- Кристина Каррейра;

- Энтони Пономаренко;

- Алексей Щепетов;

- Аннабель Морозов;

- Артём Маркелов;

- Антон Спиридонов;

- Данила Савельев.

Родственники пассажиров в аэропорту Рональда Рейгана, куда направлялся упавший в США самолёт. Фото © AP/TASS

Реакция властей

— Президент США Дональд Трамп охарактеризовал авиакатастрофу как трагическую случайность и отметил, что её можно было избежать.

— Глава Пентагона Пит Хегсет заявил о том, что ведомство внимательно следит за развитием событий и готово оказать необходимую помощь. Он добавил, что Министерство обороны США незамедлительно начало расследование инцидента.

— Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила о привлечении Береговой охраны для проведения поисково-спасательных операций.