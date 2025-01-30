Российские фигуристы Шишкова и Наумов были на борту разбившегося в США самолёта

На борту разбившегося в США пассажирского самолета находились российские фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов, сообщает SHOT. Пара переехала в Соединённые Штаты в 1998 году и с тех пор работала тренерами в этой стране.

В это время в Уичито, штат Канзас, проходил чемпионат США по фигурному катанию.

Евгения Шишкова и Вадим Наумов, выступавшие в паре за сборные СССР и России, достигли значительных высот в фигурном катании, завоевав титул чемпионов мира в 1994 году. В 1995 году они узаконили свои отношения, а через три года, после неудачной попытки квалифицироваться на Олимпиаду-1998 и завершения своей спортивной карьеры, переехали в США.

На борту разбившегося самолёта могли находиться и другие известные представители российской школы фигурного катания, среди которых упоминаются Алиса Ефимова, Миша Митрофанов, Даниил Паркман, Алексей Щепетов, Энтони Пономаренко и Артём Маркелов.

На месте трагедии трудятся около 300 спасателей. При падении самолёт раскололся на две части и оказался на глубине примерно 2 метра. Поисковая операция осложняется неблагоприятными погодными условиями, а температура воды в реке Потомак составляет около 0°C.