Трое военных были на борту вертолёта, столкнувшегося с самолётом в Вашингтоне
На борту вертолёта, столкнувшегося с самолётом в небе над Вашингтоном, находились трое военнослужащих. Об этом сообщило агентство Reuters.
Ранее авиакомпания American Airlines информировала, что на борту самолёта, потерпевшего катастрофу, было 64 человека: 60 пассажиров и 4 члена экипажа. После крушения в реку Потомак спасателям удалось извлечь как минимум четырех человек. Они были доставлены в больницы для оказания медицинской помощи.
Напомним, около 6 утра (по московскому времени) пассажирский самолёт Bombardier упал в реку Потомак недалеко от аэропорта имени Рональда Рейгана (DCA) в Вашингтоне после столкновения с вертолётом. На место происшествия оперативно прибыли пожарные и другие экстренные службы.
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