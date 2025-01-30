Трое военных были на борту вертолёта, столкнувшегося с самолётом в Вашингтоне

На борту вертолёта, столкнувшегося с самолётом в небе над Вашингтоном, находились трое военнослужащих. Об этом сообщило агентство Reuters.

Ранее авиакомпания American Airlines информировала, что на борту самолёта, потерпевшего катастрофу, было 64 человека: 60 пассажиров и 4 члена экипажа. После крушения в реку Потомак спасателям удалось извлечь как минимум четырех человек. Они были доставлены в больницы для оказания медицинской помощи.