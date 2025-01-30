Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 января, 04:18

Трое военных были на борту вертолёта, столкнувшегося с самолётом в Вашингтоне

На борту вертолёта, столкнувшегося с самолётом в небе над Вашингтоном, находились трое военнослужащих. Об этом сообщило агентство Reuters.

Ранее авиакомпания American Airlines информировала, что на борту самолёта, потерпевшего катастрофу, было 64 человека: 60 пассажиров и 4 члена экипажа. После крушения в реку Потомак спасателям удалось извлечь как минимум четырех человек. Они были доставлены в больницы для оказания медицинской помощи.

Момент крушения истребителя F-35 на авиабазе на Аляске попал на видео
Момент крушения истребителя F-35 на авиабазе на Аляске попал на видео

Напомним, около 6 утра (по московскому времени) пассажирский самолёт Bombardier упал в реку Потомак недалеко от аэропорта имени Рональда Рейгана (DCA) в Вашингтоне после столкновения с вертолётом. На место происшествия оперативно прибыли пожарные и другие экстренные службы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Marrilena

Артём Гапоненко
  • Новости
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar