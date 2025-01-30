На борту разбившегося в Вашингтоне самолёта было 64 человека

На борту самолёта, потерпевшего катастрофу в Вашингтоне, находились 64 человека: 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Об этом сообщила авиакомпания American Airlines.

По данным местного подразделения телекомпании NBC, как минимум четырёх человек удалось спасти из реки Потомак после крушения. Они были доставлены в больницы для оказания медицинской помощи.

Поисково-спасательные операции на месте происшествия продолжаются. Подробности о состоянии остальных пассажиров и членов экипажа пока неизвестны.