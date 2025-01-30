На борту разбившегося в Вашингтоне самолёта было 64 человека
На борту самолёта, потерпевшего катастрофу в Вашингтоне, находились 64 человека: 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Об этом сообщила авиакомпания American Airlines.
По данным местного подразделения телекомпании NBC, как минимум четырёх человек удалось спасти из реки Потомак после крушения. Они были доставлены в больницы для оказания медицинской помощи.
Поисково-спасательные операции на месте происшествия продолжаются. Подробности о состоянии остальных пассажиров и членов экипажа пока неизвестны.
В связи с происшествием, аэропорт имени Рональда Рейгана (DCA) в Вашингтоне временно остановил все полёты. По данным авиагавани, взлёты и посадки приостановлены, но терминал продолжает работать.
flickr / Alan Wilson