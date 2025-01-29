«И это не теракт»: В Литве назвали единственную версию падения самолёта DHL

В Литве назвали ошибку пилотирования единственной версией падения самолёта DHL при заходе на посадку в аэропорту Вильнюса, также эксперты обратили внимание, что компания не соблюдала требования к обязательному времени отдыха лётчиков между полётами. Об этом сообщил литовский портал 15min со ссылкой на источники.

«Материал приводит к выводу, что это был человеческий фактор, ошибка пилота», — рассказал изданию собеседник из правоохранительных органов.

Он утверждает, что не обнаружено никаких доказательств в пользу версий о внешнем воздействии на самолёт или отказе оборудования на борту. По его словам, перевозчик пытался увеличить доходность и эффективность своей деятельности, закрыв глаза на отдых пилотов, что привело к сокращению времени между рейсами и отразилось на безопасности. Сейчас продолжается следствие по факту авиакатастрофы, окончательные причины трагедии озвучат позже.