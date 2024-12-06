Два самолёта столкнулись при вылете в одном из самых загруженных аэропортов мира
The Rio Times: Два пассажирских Airbus столкнулись в аэропорту Сан-Паулу
В аэропорту Сан-Паулу (Бразилия) произошло столкновение двух пассажирских самолётов, сообщает издание The Rio Times. Инцидент произошёл 3 декабря, но стало известно о нём только сейчас.
Самолет Airbus A320neo местной авиакомпании Latam Brazil, движущийся по рулежной дорожке, задел крылом хвост Airbus A319 той же компании, который также готовился к вылету.
По информации газеты, оба самолета получили повреждения и были временно отстранены от полетов для проверки. К счастью, ни пассажиры, ни члены экипажа не пострадали и смогли безопасно покинуть воздушные судна. Людей доставили к месту назначения на резервных бортах.
Напомним, что в конце ноября самолёт Boeing 737, который был арендован компанией DHL, разбился, столкнувшись с жилым домом во время подхода к аэропорту Вильнюса. В результате аварии один из пилотов погиб.
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