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6 декабря, 08:47

Два самолёта столкнулись при вылете в одном из самых загруженных аэропортов мира

The Rio Times: Два пассажирских Airbus столкнулись в аэропорту Сан-Паулу

В аэропорту Сан-Паулу (Бразилия) произошло столкновение двух пассажирских самолётов, сообщает издание The Rio Times. Инцидент произошёл 3 декабря, но стало известно о нём только сейчас.

Самолет Airbus A320neo местной авиакомпании Latam Brazil, движущийся по рулежной дорожке, задел крылом хвост Airbus A319 той же компании, который также готовился к вылету.

По информации газеты, оба самолета получили повреждения и были временно отстранены от полетов для проверки. К счастью, ни пассажиры, ни члены экипажа не пострадали и смогли безопасно покинуть воздушные судна. Людей доставили к месту назначения на резервных бортах.

Напомним, что в конце ноября самолёт Boeing 737, который был арендован компанией DHL, разбился, столкнувшись с жилым домом во время подхода к аэропорту Вильнюса. В результате аварии один из пилотов погиб.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM/ AMIN POUR MIRZA

Марина Фещенко
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