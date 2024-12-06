Два самолёта столкнулись при вылете в одном из самых загруженных аэропортов мира

В аэропорту Сан-Паулу (Бразилия) произошло столкновение двух пассажирских самолётов, сообщает издание The Rio Times. Инцидент произошёл 3 декабря, но стало известно о нём только сейчас.

Самолет Airbus A320neo местной авиакомпании Latam Brazil, движущийся по рулежной дорожке, задел крылом хвост Airbus A319 той же компании, который также готовился к вылету.

По информации газеты, оба самолета получили повреждения и были временно отстранены от полетов для проверки. К счастью, ни пассажиры, ни члены экипажа не пострадали и смогли безопасно покинуть воздушные судна. Людей доставили к месту назначения на резервных бортах.