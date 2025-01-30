«Это плохо!»: Трамп прокомментировал авиакатастрофу над Вашингтоном

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал авиакатастрофу в небе над Вашингтоном. На странице в социальной сети Truth Social он заявил, что трагедию нужно было предотвратить.

Трамп отметил, что самолёт следовал по идеальной и привычной траектории к аэропорту, в то время как вертолёт на протяжении длительного времени летел прямо на встречу с ним. Политик подчеркнул, что ночь была ясной, а огни самолёта ярко светились. В связи с этим он задался вопросом, почему вертолёт не изменил высоту или направление.

«Почему диспетчерская вышка не сказала экипажу вертолёта, что делать, вместо того, чтобы спрашивать, видели ли они самолёт? Это плохая ситуация, которую нужно было предотвратить. Это плохо!», — заявил политик.