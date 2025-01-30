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30 января, 05:14

Тела 19 человек извлечены из реки после авиакатастрофы в Вашингтоне

BNO News: Как минимум 19 тел извлечены из реки после ЧП в воздухе в Вашингтоне

На месте авиакатастрофы в Вашингтоне идут спасательные работы. На данный момент известно, что как минимум 19 тел погибших достали из реки Потомак после столкновения самолёта и вертолёта в воздухе у аэропорта имени Рональда Рейгана.

Информационный портал BNO News сообщил, что по предварительным данным, жертвами инцидента стали не менее 19 человек, чьи тела были найдены в реке. Столкновение произошло между самолётом American Airlines и вертолётом Blackhawk в районе Вашингтона.

Напомним, пассажирский самолёт Bombardier столкнулся с вертолётом в воздухе и упал в реку вблизи аэропорта в Вашингтоне. На борту находилось 64 человека. Есть ли россияне в числе жертв, неизвестно.

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Life.ru / Шедеврум

Оксана Попова
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