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30 января, 04:44

Посольство выясняет, есть ли граждане России среди жертв авиакатастрофы в США

Российские дипломаты занимаются проверкой информации о возможном нахождении граждан РФ среди пассажиров самолёта, столкнувшегося с вертолётом в воздушном пространстве над Вашингтоном. В Посольстве России в США сообщили, что уточняют детали инцидента, включая списки находившихся на борту.

Момент столкновения самолёта с вертолётом в Вашингтоне. Обложка © Х / R A W S A L E R T S

Известно, что пассажирский лайнер авиакомпании American Airlines выполнял рейс из штата Канзас. На его борту находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа. В результате происшествия воздушное судно столкнулось с военным вертолётом, принадлежащим армии США, недалеко от аэропорта имени Рональда Рейгана.

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Ранее сообщалось, что на борту вертолёта, столкнувшегося с самолётом в небе над Вашингтоном, находились трое военнослужащих. Информации об их состоянии нет.

Обложка ©

Х / R A W S A L E R T S

Артём Гапоненко
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