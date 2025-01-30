Посольство выясняет, есть ли граждане России среди жертв авиакатастрофы в США

Российские дипломаты занимаются проверкой информации о возможном нахождении граждан РФ среди пассажиров самолёта, столкнувшегося с вертолётом в воздушном пространстве над Вашингтоном. В Посольстве России в США сообщили, что уточняют детали инцидента, включая списки находившихся на борту.

Момент столкновения самолёта с вертолётом в Вашингтоне. Обложка © Х / R A W S A L E R T S

Известно, что пассажирский лайнер авиакомпании American Airlines выполнял рейс из штата Канзас. На его борту находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа. В результате происшествия воздушное судно столкнулось с военным вертолётом, принадлежащим армии США, недалеко от аэропорта имени Рональда Рейгана.