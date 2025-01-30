Разорвало на части: Появились фото разбившегося над Вашингтоном самолёта

В результате авиакатастрофы у аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне самолёт разорвало на части. Об этом пишет The Sun со ссылкой на неназванные источники.

Момент авиакатастрофы в Вашингтоне. Видео © X / thompson_emily

В Сети также появились фото с воздуха, снятые над местом крушения самолёта и вертолёта. На них видно, что пассажирский авиалайнер разорвало на части. Все фрагменты потерпевших крушение воздушных судов находятся под водой.

Фото с места авиакатастрофы в Вашингтоне с воздуха. Обложка © X / nicksortor