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Регион
30 января, 06:20

Разорвало на части: Появились фото разбившегося над Вашингтоном самолёта

Самолёт во время авиакатастрофы над Вашингтоном разломился на две части

Фото с места авиакатастрофы в Вашингтоне с воздуха. Обложка © X / nicksortor

Фото с места авиакатастрофы в Вашингтоне с воздуха. Обложка © X / nicksortor

В результате авиакатастрофы у аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне самолёт разорвало на части. Об этом пишет The Sun со ссылкой на неназванные источники.

Момент авиакатастрофы в Вашингтоне. Видео © X / thompson_emily

В Сети также появились фото с воздуха, снятые над местом крушения самолёта и вертолёта. На них видно, что пассажирский авиалайнер разорвало на части. Все фрагменты потерпевших крушение воздушных судов находятся под водой.

Фото с места авиакатастрофы в Вашингтоне с воздуха. Обложка © X / nicksortor

Фото с места авиакатастрофы в Вашингтоне с воздуха. Обложка © X / nicksortor

В связи с трагедией аэропорт имени Рональда Рейгана в Вашингтоне будет закрыт до 05:00 по местному времени (13:00 мск) в пятницу. Эти данные предоставило информационное агентство Associated Press, ссылаясь на Федеральное авиационное управление США.

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Напомним, пассажирский самолёт Bombardier столкнулся с вертолётом в воздухе и упал в реку вблизи аэропорта в Вашингтоне. На борту находилось 64 человека. Вертолёт совершал тренировочный полёт, на его борту было трое военных. На данный момент известно о 19 погибших. Дональд Трамп уже отреагировал на трагедию.

Оксана Попова
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