Разорвало на части: Появились фото разбившегося над Вашингтоном самолёта
Самолёт во время авиакатастрофы над Вашингтоном разломился на две части
В результате авиакатастрофы у аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне самолёт разорвало на части. Об этом пишет The Sun со ссылкой на неназванные источники.
Момент авиакатастрофы в Вашингтоне. Видео © X / thompson_emily
В Сети также появились фото с воздуха, снятые над местом крушения самолёта и вертолёта. На них видно, что пассажирский авиалайнер разорвало на части. Все фрагменты потерпевших крушение воздушных судов находятся под водой.
В связи с трагедией аэропорт имени Рональда Рейгана в Вашингтоне будет закрыт до 05:00 по местному времени (13:00 мск) в пятницу. Эти данные предоставило информационное агентство Associated Press, ссылаясь на Федеральное авиационное управление США.
Напомним, пассажирский самолёт Bombardier столкнулся с вертолётом в воздухе и упал в реку вблизи аэропорта в Вашингтоне. На борту находилось 64 человека. Вертолёт совершал тренировочный полёт, на его борту было трое военных. На данный момент известно о 19 погибших. Дональд Трамп уже отреагировал на трагедию.