Представители российской школы фигурного катания были на борту рухнувшего в США самолёта
Закарян: На рухнувшем в США самолёте находились российские фигуристы
Фото с места авиакатастрофы в Вашингтоне с воздуха. Обложка © X / nicksortor
На борту пассажирского рейса из Вашингтона, потерпевшего крушение, находились представители российской школы фигурного катания. Об этом «Матч ТВ» сообщил спортивный агент Ари Закарян.
Как сообщил Закарян, существует вероятность, что на борту находились фигуристы из России.
«Пока узнаём, не могу говорить. Известно, что там были свои. Я не хочу называть имя, но наши там были. Скоро всё увидите. Сейчас не то время, чтобы об этом говорить. Там были хорошие знакомые», — заявил агент.
Напомним, пассажирский самолёт Bombardier столкнулся с вертолётом в воздухе и упал в реку вблизи аэропорта в Вашингтоне. На борту находилось 64 человека. Самолёт разорвало на части. Вертолёт совершал тренировочный полёт, на его борту было трое военных. На данный момент известно о 19 погибших. Дональд Трамп уже отреагировал на трагедию.