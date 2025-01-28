Самолёт со 169 пассажирами загорелся на ВПП в Южной Корее

В южнокорейском городе Пусан произошёл пожар на борту самолёта Air Busan, который готовился ко взлёту. Об этом сообщает Yonhap News.

На аэродроме Кимхэ в Пусане на взлётную полосу выехал самолёт, готовящийся улететь в Гонконг. В 22:26 по местному времени хвост лайнера загорелся, после чего огонь начал подбираться к корпусу судна, пока на борту находились 169 пассажиров.

Всех людей удалось быстро эвакуировать при помощи аварийных трапов, один человек в результате получил ранение. На месте работают пожарные.