Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 января, 15:23

Самолёт со 169 пассажирами загорелся на ВПП в Южной Корее

Горящий самолёт в Пусане. Обложка © X / Gerry Soejatman

Горящий самолёт в Пусане. Обложка © X / Gerry Soejatman

В южнокорейском городе Пусан произошёл пожар на борту самолёта Air Busan, который готовился ко взлёту. Об этом сообщает Yonhap News.

На аэродроме Кимхэ в Пусане на взлётную полосу выехал самолёт, готовящийся улететь в Гонконг. В 22:26 по местному времени хвост лайнера загорелся, после чего огонь начал подбираться к корпусу судна, пока на борту находились 169 пассажиров.

Всех людей удалось быстро эвакуировать при помощи аварийных трапов, один человек в результате получил ранение. На месте работают пожарные.

Власти Колумбии выделили президентский самолёт для депортации сограждан из США
Власти Колумбии выделили президентский самолёт для депортации сограждан из США

Ранее в Южной Корее разбился при посадке пассажирский самолёт. Сообщалось, что из 181 пассажира выжить удалось лишь двоим. Известно, что борт врезался в ограждение в конце взлётно-посадочной полосы. Позже в двигателях обнаружили птичьи перья.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Южная Корея
  • В мире
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar