Самолёт со 169 пассажирами загорелся на ВПП в Южной Корее
Горящий самолёт в Пусане. Обложка © X / Gerry Soejatman
В южнокорейском городе Пусан произошёл пожар на борту самолёта Air Busan, который готовился ко взлёту. Об этом сообщает Yonhap News.
На аэродроме Кимхэ в Пусане на взлётную полосу выехал самолёт, готовящийся улететь в Гонконг. В 22:26 по местному времени хвост лайнера загорелся, после чего огонь начал подбираться к корпусу судна, пока на борту находились 169 пассажиров.
Всех людей удалось быстро эвакуировать при помощи аварийных трапов, один человек в результате получил ранение. На месте работают пожарные.
Ранее в Южной Корее разбился при посадке пассажирский самолёт. Сообщалось, что из 181 пассажира выжить удалось лишь двоим. Известно, что борт врезался в ограждение в конце взлётно-посадочной полосы. Позже в двигателях обнаружили птичьи перья.