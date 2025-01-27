Власти Колумбии выделили президентский самолёт для депортации сограждан из США

Колумбийские власти во главе с президентом Густаво Петро приняли решение отправить борт главы государства в США для вывоза нелегальных мигрантов на родину. Ранее Вашингтон планировал доставить иностранцев домой военно-транспортными самолётами.

В офисе объяснили, что этот шаг был предпринят с целью обеспечить «достойное возвращение» сограждан.