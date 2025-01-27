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Регион
26 января, 21:11

Власти Колумбии выделили президентский самолёт для депортации сограждан из США

Густаво Петро. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / infopresidencia

Густаво Петро. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / infopresidencia

Колумбийские власти во главе с президентом Густаво Петро приняли решение отправить борт главы государства в США для вывоза нелегальных мигрантов на родину. Ранее Вашингтон планировал доставить иностранцев домой военно-транспортными самолётами.

В офисе объяснили, что этот шаг был предпринят с целью обеспечить «достойное возвращение» сограждан.

«Колумбия подтверждает свою приверженность защите соотечественников и продолжит возглавлять региональные и международные усилия по поиску гуманных и справедливых решений перед лицом таких миграционных вызовов», — говорится в документе.

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Напомним, что США начали депортировать нелегалов на самолётах C-17 ВВС в конце января. Однако Мексика и Колумбия отказались принимать военные борта.

Тимур Хингеев
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