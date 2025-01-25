Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 января, 03:12

NBC: Мексика не приняла военно-транспортный самолёт США с нелегалами на борту

Мексиканские власти отказались принимать военно-транспортный самолёт США с нелегалами на борту. C-17 американских ВВС так и не вылетел в пункт назначения, сообщает NBC.

Как пояснили телеканалу два представителя Минобороны США, действия Мехико временно помешали планам Дональда Трампа по депортации чужестранцев без документов. Однако в дальнейшем страны нашли компромисс, заявил неназванный представитель Белого дома.

«Проблема с рейсами была административной и быстро разрешилась», — отметил он.

Тысячи россиян-релокантов застряли на границе Мексики и США
Тысячи россиян-релокантов застряли на границе Мексики и США

Напомним, что 24 января сразу два самолёта C-17 доставили задержанных в США нелегалов в Гватемалу. В ближайшее время число депортированных планируется увеличить до пяти тысяч.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Rich Carey

Тимур Хингеев
  • Новости
  • США
  • Мексика
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar