NBC: Мексика не приняла военно-транспортный самолёт США с нелегалами на борту

Мексиканские власти отказались принимать военно-транспортный самолёт США с нелегалами на борту. C-17 американских ВВС так и не вылетел в пункт назначения, сообщает NBC.

Как пояснили телеканалу два представителя Минобороны США, действия Мехико временно помешали планам Дональда Трампа по депортации чужестранцев без документов. Однако в дальнейшем страны нашли компромисс, заявил неназванный представитель Белого дома.

«Проблема с рейсами была административной и быстро разрешилась», — отметил он.