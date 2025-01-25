NBC: Мексика не приняла военно-транспортный самолёт США с нелегалами на борту
Мексиканские власти отказались принимать военно-транспортный самолёт США с нелегалами на борту. C-17 американских ВВС так и не вылетел в пункт назначения, сообщает NBC.
Как пояснили телеканалу два представителя Минобороны США, действия Мехико временно помешали планам Дональда Трампа по депортации чужестранцев без документов. Однако в дальнейшем страны нашли компромисс, заявил неназванный представитель Белого дома.
«Проблема с рейсами была административной и быстро разрешилась», — отметил он.
Напомним, что 24 января сразу два самолёта C-17 доставили задержанных в США нелегалов в Гватемалу. В ближайшее время число депортированных планируется увеличить до пяти тысяч.
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