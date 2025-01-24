Тысячи россиян-релокантов застряли на границе Мексики и США
Mash: Более 5000 россиян застряли в лагере беженцев на границе Мексики и США
Больше 5000 граждан России, которые являются релокантами, застряли в стихийном лагере беженцев на границе Мексики и США. Это произошло сразу после отмены новым американским лидером Дональдом Трампом указа об упрощённом въезде, сообщает Mash.
Тысячи россиян-релокантов застряли на границе Мексики и США. Видео © Telegram / Mash
По информации телеграм-канала, по разные стороны границы ждут своего шанса на легализацию около 26 тысяч граждан стран СНГ. Столько же человек содержатся в депортационных тюрьмах в США. В чатах русскоговорящих мигрантов наблюдается атмосфера уныния и безысходности. Ранее — до отмены указа Трампом — приложение CBP One позволяло запрашивать убежище. Теперь оно не работает, а сотрудники пограничной службы приостановили собеседования на неопределённый срок.
Миграционные адвокаты вместе с прогрессивными СМИ стараются привлечь внимание к сложившейся ситуации, создавая эмоциональные сюжеты о печальном положении людей. Однако каких-либо позитивных изменений на горизонте пока не предвидится. Единственным способом попасть в США остаётся только рискованный переход границы. Отдельной проблемой стали мигранты, которые ранее смогли пересечь границу по указам экс-американского лидера Джо Байдена. Теперь им грозит депортация как нелегалам.
Напомним, что после вступления в должность Дональд Трамп сразу решил взяться за мигрантов. По словам политиков, с нелегалами нужно разбираться уже сейчас. Республиканец отметил, что миллионы приезжих отправят на родину. Одним из первых указов Трамп запретил нелегально пересекать южную границу с Мексикой, а также поручил начать отлов мигрантов по всей территории Штатов для дальнейшей высылки. Кроме того, Трамп обвинил Джо Байдена том, что нынешняя Америка ломится от 21 миллиона мигрантов.
Shutterstock / FOTODOM / David Peinado Romero