Больше 5000 граждан России, которые являются релокантами, застряли в стихийном лагере беженцев на границе Мексики и США. Это произошло сразу после отмены новым американским лидером Дональдом Трампом указа об упрощённом въезде, сообщает Mash.

Тысячи россиян-релокантов застряли на границе Мексики и США. Видео © Telegram / Mash

По информации телеграм-канала, по разные стороны границы ждут своего шанса на легализацию около 26 тысяч граждан стран СНГ. Столько же человек содержатся в депортационных тюрьмах в США. В чатах русскоговорящих мигрантов наблюдается атмосфера уныния и безысходности. Ранее — до отмены указа Трампом — приложение CBP One позволяло запрашивать убежище. Теперь оно не работает, а сотрудники пограничной службы приостановили собеседования на неопределённый срок.