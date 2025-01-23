«Удовлетворяет чаяния избирателей»: Адвокат раскрыл причину решения Трампа выгнать всех мигрантов

Новый президент США Дональд Трамп будет и дальше усиливать контроль над мигрантами и высылать нелегалов из страны. Об этом рассказал американский адвокат Аркадий Бух в беседе с Life.ru.

«В США, как и в любой другой стране мира, установленный факт пребывания иностранного гражданина на территории государства без легальных на то оснований является причиной для его задержания и депортации за пределы страны. Таким образом, речь не идёт ни о каком нововведении. Просто правоохранительные органы США, в том числе Иммиграционная и таможенная служба (ICE), стали ответственно выполнять те обязанности, которые и так у них присутствовали», — рассказал эксперт.

По его словам, органы исполнительной власти в лице силовых структур США в настоящее время лишь обеспечивают выполнение требований законодательства. Он отметил, что мигранты нарушают законы США, нелегально пребывая на территории страны и угрожая общественной и национальной безопасности. Естественно, что опротестовывать данные операции правоохранительных органов не имеет смысла, поскольку сам статус нелегального мигранта предполагает отсутствие у него оснований находиться в США.

«Президент Дональд Трамп в своих заявлениях выразил намерение усилить депортационные меры в отношении лиц, имеющих открытые уголовные дела или неснятые судимости. Речь идёт о миллионах резидентов/иммигрантов не граждан, которые проживают в США на протяжении десятилетий, но не получили гражданства и имеют в своей истории криминальные правонарушения, подпадающие под категории депортационных оснований», — отметил адвокат.

Он рассказал, что к таким нарушениям относятся мелкие преступления, случаи домашнего насилия, кражи и другие инциденты, которые ранее не приводили к депортации, хотя по закону иммиграционная служба могла выслать этих людей. Однако в случае реализации данной инициативы даже те, кто долгое время вёл законопослушный образ жизни и считался частью американского общества, могут оказаться под прицелом иммиграционных органов и столкнуться с угрозой высылки, добавил юрист.