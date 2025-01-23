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Регион
23 января, 05:28

Трамп обвинил Байдена в том, что нынешняя Америка ломится от 21 млн мигрантов

Шаги администрации 46-го президента США Джо Байдена привели к тому, что на территории страны теперь находятся 21 миллион мигрантов, большинство из которых — преступники. Об этом заявил новый глава Белого дома Дональд Трамп в беседе с телеканалом Fox News, когда речь зашла о миграционной политике Штатов.

«Было большой ошибкой здравого смысла позволять людям приезжать. И я верю цифрам — 21 миллион человек и большой процент из них является преступниками со всего мира», — подчеркнул американский политик.

Трамп уверен, что Америка задыхается от потока мигрантов, потому что Байден «позволил этому случиться». США ломятся от тысяч террористов и десятков тысяч убийц, которые спокойно гуляют по улицам американских городов. При этом многие из тех, кто убивал людей, а затем вышел из тюрьмы у себя на родине, сейчас находятся в Штатах.

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После инаугурации Трамп решил сразу наступить на горло мигрантам. По его словам, процесс должен начаться немедленно, а миллионы приезжих будут возвращены в места, откуда прибыли. Новый президент США запретил нелегально пересекать южную границу с Мексикой, а также поручил начать отлов мигрантов по всей территории Штатов для дальнейшей высылки.

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Shutterstock / FOTODOM / Sergey Novikov

Владимир Озеров
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