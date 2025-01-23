Трамп обвинил Байдена в том, что нынешняя Америка ломится от 21 млн мигрантов

Шаги администрации 46-го президента США Джо Байдена привели к тому, что на территории страны теперь находятся 21 миллион мигрантов, большинство из которых — преступники. Об этом заявил новый глава Белого дома Дональд Трамп в беседе с телеканалом Fox News, когда речь зашла о миграционной политике Штатов.

«Было большой ошибкой здравого смысла позволять людям приезжать. И я верю цифрам — 21 миллион человек и большой процент из них является преступниками со всего мира» , — подчеркнул американский политик.

Трамп уверен, что Америка задыхается от потока мигрантов, потому что Байден «позволил этому случиться». США ломятся от тысяч террористов и десятков тысяч убийц, которые спокойно гуляют по улицам американских городов. При этом многие из тех, кто убивал людей, а затем вышел из тюрьмы у себя на родине, сейчас находятся в Штатах.