Колумбия начала разворачивать самолёты США с депортируемыми мигрантами

Власти Колумбии развернули два военных самолёта Соединённых Штатов Америки. На борту находились 160 мигрантов, которых депортировали в латиноамериканскую страну. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на чиновника США.

«Колумбия отказалась принять два американских военных самолёта с мигрантами, депортируемыми в рамках кампании президента Дональда Трампа», — говорится в сообщении.

В издании уточнили, что Богота отозвала разрешения для самолётов, когда они вылетели из Калифорнии. В итоге два воздушных судна из Америки не смогли попасть в Колумбию.