Колумбия начала разворачивать самолёты США с депортируемыми мигрантами
Reuters: Власти Колумбии развернули два самолёта США с мигрантами на борту
Власти Колумбии развернули два военных самолёта Соединённых Штатов Америки. На борту находились 160 мигрантов, которых депортировали в латиноамериканскую страну. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на чиновника США.
«Колумбия отказалась принять два американских военных самолёта с мигрантами, депортируемыми в рамках кампании президента Дональда Трампа», — говорится в сообщении.
В издании уточнили, что Богота отозвала разрешения для самолётов, когда они вылетели из Калифорнии. В итоге два воздушных судна из Америки не смогли попасть в Колумбию.
Ранее власти Колумбии закрыли небо для самолётов США с депортируемыми мигрантами. Президент республики Густаво Петро заявил, что Штаты не должны относиться к мигрантам как к преступникам. Он подчеркнул, что с ними следует обращаться с достоинством, которого заслуживает человек. По его словам, сейчас более 15 тысяч человек должны урегулировать своё пребывание в стране.
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