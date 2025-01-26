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Регион
26 января, 18:46

Колумбия начала разворачивать самолёты США с депортируемыми мигрантами

Reuters: Власти Колумбии развернули два самолёта США с мигрантами на борту

Власти Колумбии развернули два военных самолёта Соединённых Штатов Америки. На борту находились 160 мигрантов, которых депортировали в латиноамериканскую страну. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на чиновника США.

«Колумбия отказалась принять два американских военных самолёта с мигрантами, депортируемыми в рамках кампании президента Дональда Трампа», — говорится в сообщении.

В издании уточнили, что Богота отозвала разрешения для самолётов, когда они вылетели из Калифорнии. В итоге два воздушных судна из Америки не смогли попасть в Колумбию.

Ранее власти Колумбии закрыли небо для самолётов США с депортируемыми мигрантами. Президент республики Густаво Петро заявил, что Штаты не должны относиться к мигрантам как к преступникам. Он подчеркнул, что с ними следует обращаться с достоинством, которого заслуживает человек. По его словам, сейчас более 15 тысяч человек должны урегулировать своё пребывание в стране.

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Shutterstock / FOTODOM / M.A.L.I.K

Алена Пенчугина
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