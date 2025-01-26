Власти Колумбии закрыли небо для самолётов США с депортируемыми мигрантами

Колумбия ввела запрет на доступ в страну самолётам США с депортируемыми гражданами на фоне неподобающего обращения американских властей с мигрантами. Об этом заявил президент республики Густаво Петро.

«США не должны обращаться с мигрантами из Колумбии как с преступниками. Я не разрешаю прибытие североамериканских самолётов с колумбийскими мигрантами на нашу территорию», — написал Петро в соцсети Х.

Он подчеркнул, что мигрант не является преступником, и с ним следует обращаться с достоинством, которого заслуживает человек. Петро также отметил, что более 15 тысяч человек должны урегулировать своё пребывание в Колумбии.