«Вы под прицелом»: Власти США объявили на нелегалов настоящую охоту

Военно-транспортные самолёты ВС США будут использоваться для депортации нелегальных мигрантов на ежедневной основе. Об этом сообщил куратор по вопросам безопасности американских границ Томас Хоман в беседе с телеканалом ABC.

По его словам, всего через несколько дней после инаугурации президента Дональда Трампа власти США впервые в истории задействовали военные самолёты для отправки мигрантов в их родные страны. Теперь это станет ежедневной практикой. Хоман добавил, что новая миграционная политика Штатов предоставляет ведомству возможность арестовать любого из 11 миллионов нелегалов, находящихся на территории страны без документов, а не только тех, кто совершил преступления или представляет угрозу общественной безопасности.