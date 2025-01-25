«Вы под прицелом»: Власти США объявили на нелегалов настоящую охоту
Хоман: США будут ежедневно вывозить нелегалов военными самолётами
Военно-транспортные самолёты ВС США будут использоваться для депортации нелегальных мигрантов на ежедневной основе. Об этом сообщил куратор по вопросам безопасности американских границ Томас Хоман в беседе с телеканалом ABC.
«Если вы находитесь в стране нелегально, вы «под прицелом», потому что нарушать законы этой страны недопустимо», — отметил Хоман.
По его словам, всего через несколько дней после инаугурации президента Дональда Трампа власти США впервые в истории задействовали военные самолёты для отправки мигрантов в их родные страны. Теперь это станет ежедневной практикой. Хоман добавил, что новая миграционная политика Штатов предоставляет ведомству возможность арестовать любого из 11 миллионов нелегалов, находящихся на территории страны без документов, а не только тех, кто совершил преступления или представляет угрозу общественной безопасности.
Напомним, сразу после инаугурации Трамп пообещал остановить вторжение нелегальных мигрантов в США. Уже 25 января американские власти начали использовать для депортации нелегалов военные самолёты.
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