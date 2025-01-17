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17 января, 04:36

Птичьи перья нашли в двигателях разбившегося в Южной Корее самолёта Jeju Air

В двигателях самолёта южнокорейской авиакомпании Jeju Air, который потерпел крушение 29 декабря в аэропорту Муан, были обнаружены птичьи перья. Об этом сообщает телеканал MBN.

Согласно информации, найденные перья находились в двух двигателях — с обеих сторон самолёта. Это усиливает предположение, что причиной неисправности могла стать авария, вызванная столкновением с птицами. Предполагается, что это привело к повреждению двигателей и сбою в системе электропитания.

Комитет по расследованию катастрофы передал найденные образцы перьев и пятен крови на анализ в биологический институт. Специалисты исследовали 17 образцов, чтобы точно определить их происхождение и подтвердить версию о столкновении с птицами.

Расследование продолжается, эксперты ожидают получить более детальные результаты анализа для окончательного установления причин катастрофы.

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Напомним, что 29 декабря 2024 года Boeing 737-800 потерпел крушение в аэропорту Муан, столкнувшись во время приземления с ограждением в конце взлётно-посадочной полосы. В результате трагедии погибли 179 из 181 пассажира.

Обложка ©

X / Mario Nawfal

Артём Гапоненко
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