Птичьи перья нашли в двигателях разбившегося в Южной Корее самолёта Jeju Air

В двигателях самолёта южнокорейской авиакомпании Jeju Air, который потерпел крушение 29 декабря в аэропорту Муан, были обнаружены птичьи перья. Об этом сообщает телеканал MBN.

Согласно информации, найденные перья находились в двух двигателях — с обеих сторон самолёта. Это усиливает предположение, что причиной неисправности могла стать авария, вызванная столкновением с птицами. Предполагается, что это привело к повреждению двигателей и сбою в системе электропитания.

Комитет по расследованию катастрофы передал найденные образцы перьев и пятен крови на анализ в биологический институт. Специалисты исследовали 17 образцов, чтобы точно определить их происхождение и подтвердить версию о столкновении с птицами.