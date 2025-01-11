Чёрные ящики упавшего в Муане самолёта прервали запись за 4 минуты до крушения

Оба чёрных ящика на борту разбившегося в Южной Корее самолёта Jeju Air прекратили вести запись за 4 минуты до крушения. Как сообщили представители Министерства государственных территорий, инфраструктуры и транспорта республики, самописец с данными о полёте, а также речевой регистратор переговоров в кабине пилотов перестали работать по неустановленным причинам.

«Данные речевого самописца были извлечены, преобразованы в звуковые файлы и текст. В результате этого было установлено, что по неизвестным на данный момент причинам запись прекратилась за четыре минуты до столкновения самолёта с курсо-глиссадными радиомаяками», — указано в сообщении ведомства.