«Фатальное сочетание» оборвало жизни 179 человек в упавшем самолёте в Южной Корее

На авиакатастрофу в Южной Корее повлияло «фатальное сочетание факторов», заявили эксперты изданию The New York Times. Сказалось сокращение длины взлётно-посадочной полосы (ВПП) и потеря пилотом контроля над двигателями и шасси.

Самолёт авиакомпании Jeju Air собирался приземлиться на юго-западе страны, когда стало известно о столкновении с птицей. Пилот собирался выполнить «разворот», то есть прервать первую попытку посадки и сделать круг в воздухе для подготовки ко второй попытке. Однако, очевидно, у него не хватило времени для завершения разворота, это стало одной из причин трагедии.

«Неполадки с двигателем не обязательно означают проблемы с шасси; эти два фактора не обязательно связаны между собой. Но в данном случае, судя по всему, и то, и другое произошло одновременно, вынудив самолёт совершить вынужденную посадку на брюхо за считанные минуты», — заявил Пэк Сын Джу, профессор общественной безопасности в Открытом кибернетическом университете Кореи.