«Фатальное сочетание» оборвало жизни 179 человек в упавшем самолёте в Южной Корее
NYT: На авиакатастрофу в Корее повлияли длина ВПП и количество времени у пилота
На авиакатастрофу в Южной Корее повлияло «фатальное сочетание факторов», заявили эксперты изданию The New York Times. Сказалось сокращение длины взлётно-посадочной полосы (ВПП) и потеря пилотом контроля над двигателями и шасси.
Самолёт авиакомпании Jeju Air собирался приземлиться на юго-западе страны, когда стало известно о столкновении с птицей. Пилот собирался выполнить «разворот», то есть прервать первую попытку посадки и сделать круг в воздухе для подготовки ко второй попытке. Однако, очевидно, у него не хватило времени для завершения разворота, это стало одной из причин трагедии.
«Неполадки с двигателем не обязательно означают проблемы с шасси; эти два фактора не обязательно связаны между собой. Но в данном случае, судя по всему, и то, и другое произошло одновременно, вынудив самолёт совершить вынужденную посадку на брюхо за считанные минуты», — заявил Пэк Сын Джу, профессор общественной безопасности в Открытом кибернетическом университете Кореи.
Второй фактор, который повлиял на ход событий — сокращение длины ВПП. Вместо 2,8 километра её длина составляла 2,5 километра из-за проведения строительных работ. Самолёт приземлился дальше, чем нужно, поэтому расстояния не хватило. Некоторые эксперты считают, что крушение можно было предотвратить, если бы в конце полосы не находилась бетонная антенна-локализатор, в которую и врезался самолет, что привело к взрыву.
Напомним, что трагедия произошла утром 29 декабря. Лайнер Boeing 737-800 врезался в ограждение во время посадки, выкатился за пределы ВПП и взорвался. Всего на борту находилось 181 человек, из которых только двое смогли остаться в живых. Предварительно, причиной трагедии стало столкновение с птицами. В аэропорту завили, что экипаж был проинформирован об угрозе. Сейчас эксперты изучают чёрный ящик, чтобы выяснить все обстоятельства.
X / Mario Nawfal