В Южной Корее проверяют военные самолёты на базе Boeing после авиакатастрофы со 179 погибшими
В Южной Корее проверят качество самолётов на базе Boeing 737-800 после крушения
Авиакатастрофа в Южной Корее. Обложка © X / albertoallen
В Южной Корее военные проводят проверку безопасности самолётов на базе Boeing 737-800, а также других воздушных судов этой категории после крушения борта авиакомпании Jeju Air, в результате которого погибли 179 человек. Об этом сообщило Объединённое командование начальников штабов (ОКНШ) Республики.
«Вчера МО Южной Кореи распорядилось провести специальные меры безопасности на всех уровнях подразделений для предотвращения возможных инцидентов, связанных с самолётами Boeing и другими воздушными судами», — объявил на брифинге представитель ОКНШ Ли Сон Чжун.
В рамках проверки ВМС осмотрит свои лайнеры, в том числе морской патрульный самолёт Р-8A, созданный на базе коммерческого реактивного Boeing 737-800. В июле флот завершил приобретение шести бортов морской разведки P-8A Poseidon для усиления противолодочных возможностей.
Также ВВС уже начали проверку своих самолётов, включая лайнеры дальнего радиолокационного обнаружения и управления Peace Eye.
Проверку организовали в результате авиакатастрофы, которая произошла утром 29 декабря. Лайнер Boeing 737-800 врезался в ограждение во время посадки, ушёл с взлётно-посадочной полосы и взорвался. Всего на борту находилось 181 человек, из которых только двое смогли остаться в живых. Предварительной причиной трагедии стало столкновение с птицами. В аэропорту же завили, что экипаж был проинформирован об угрозе. Сейчас эксперты изучают чёрный ящик, чтобы выяснить все обстоятельства.