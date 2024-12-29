Появились жуткие кадры крушения авиалайнера в Южной Корее
Появились кадры жёсткого приземления пассажирского самолёта в Южной Корее
Жёсткое приземление пассажирского самолёта в аэропорту южнокорейского города Муан запечатлели на видео. На кадрах видно, как авиалайнер скользит по полосе на двигателях и фюзеляже, а затем таранит ограждение и взрывается.
Момент крушения самолёта. Видео © X / BNO News
Напомним, что трагедия произошла утром 29 декабря. На борту самолёта находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Известно минимум о 23 жертвах. Данные уточняются.
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X / BNO News