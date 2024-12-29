В Южной Корее предупреждали разбившийся самолёт об опасности столкновения с птицами

Диспетчеры аэропорта Муан в Южной Корее предупреждали экипаж самолёта Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air об угрозе столкновения с птицами. Об этом сообщает агентство Yonhap , ссылаясь на власти страны.

По предварительным данным, авиакатастрофа произошла из-за неисправности шасси, вызванной столкновением с птицами. Воздушное судно попыталось сесть на посадочную полосу, но вынуждено было пойти на дополнительный круг. По словам очевидцев, двигатель загорелся ещё в воздухе. Экипаж попытался посадить самолёт на фюзеляж, однако борт не смог сбросить скорость и ударился о конструкцию в конце взлётно-посадочной полосы. Это привело к взрыву и последующему возгоранию судна.