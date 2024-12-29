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Регион
29 декабря, 07:50

В Южной Корее предупреждали разбившийся самолёт об опасности столкновения с птицами

Yonhap: Аэропорт Муан предупреждал экипаж самолёта Boeing 737-800 об угрозе птиц

Обломки самолёта в Корее. Обложка © X / Mario Nawfal

Обломки самолёта в Корее. Обложка © X / Mario Nawfal

Диспетчеры аэропорта Муан в Южной Корее предупреждали экипаж самолёта Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air об угрозе столкновения с птицами. Об этом сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на власти страны.

По предварительным данным, авиакатастрофа произошла из-за неисправности шасси, вызванной столкновением с птицами. Воздушное судно попыталось сесть на посадочную полосу, но вынуждено было пойти на дополнительный круг. По словам очевидцев, двигатель загорелся ещё в воздухе. Экипаж попытался посадить самолёт на фюзеляж, однако борт не смог сбросить скорость и ударился о конструкцию в конце взлётно-посадочной полосы. Это привело к взрыву и последующему возгоранию судна.

Разбившийся в Южной Корее Boeing 737 разорвало на части — фото
Разбившийся в Южной Корее Boeing 737 разорвало на части — фото

Напомним, что рано утром 29 декабря самолёт в Южной Корее выкатился за пределы полосы при посадке и протаранил ограждение, после чего взорвался. Воздушное судно село на фюзеляж из-за столкновения с птицами. Россиян среди погибших не оказалось. Жертвами происшествия в Муане стали 179 человек. Посольство России выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой.

Дарья Нарыкова
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