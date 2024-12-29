Yonhap: На разбившемся в Муане самолёте не было россиян

На борту самолёта, который потерпел крушение в аэропорту южнокорейского города Муан 29 декабря, не оказалось граждан России. Об этом сообщает Yonhap.

По данным агентства, 173 из 175 пассажиров рейса — южнокорейцы. Ещё два человека оказались гражданами Таиланда. Также в самолёте находились шесть членов экипажа.