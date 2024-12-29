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29 декабря, 02:52

Yonhap: На разбившемся в Муане самолёте не было россиян

На борту самолёта, который потерпел крушение в аэропорту южнокорейского города Муан 29 декабря, не оказалось граждан России. Об этом сообщает Yonhap.

По данным агентства, 173 из 175 пассажиров рейса — южнокорейцы. Ещё два человека оказались гражданами Таиланда. Также в самолёте находились шесть членов экипажа.

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Напомним, что борт компании Jeju Air потерпел крушение при жёсткой посадке ранним утром 29 декабря. Число жертв уже исчисляется десятками, их количество растёт.

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X / albertoallen

Тимур Хингеев
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