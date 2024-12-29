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Регион
29 декабря, 01:36

Число погибших при крушении самолёта в Южной Корее достигло 28

Жертвами авиакатастрофы в аэропорту южнокорейского города Муан стали 28 человек, сообщает агентство Yonhap. Ранее было известно о 23 погибших.

Исполняющий обязанности президента страны Чхве Сан Мок потребовал приложить все усилия для организации спасательной операции на месте крушения пассажирского борта.

Появились жуткие кадры крушения авиалайнера в Южной Корее
Появились жуткие кадры крушения авиалайнера в Южной Корее

Напомним, что самолет южнокорейской авиакомпании Jeju Air совершил жёсткую посадку и выкатился за пределы полосы утром 29 декабря. Всего на борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа.

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X / BNO News

Илья Пушкарев
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