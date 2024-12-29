Число погибших при крушении самолёта в Южной Корее достигло 28

Жертвами авиакатастрофы в аэропорту южнокорейского города Муан стали 28 человек, сообщает агентство Yonhap. Ранее было известно о 23 погибших.

Исполняющий обязанности президента страны Чхве Сан Мок потребовал приложить все усилия для организации спасательной операции на месте крушения пассажирского борта.