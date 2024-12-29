Разбившийся в Южной Корее Boeing 737 разорвало на части — фото

Появились детальные фото с места крушения самолёта Boeing 737 авиакомпании Jeju Air в аэропорту Муан на юго-западе Южной Кореи. На кадрах видно, что воздушное судно разорвало на части после жёсткого столкновения с ограждением. На месте трагедии работают экстренные службы.