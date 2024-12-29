Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 декабря, 03:05

Разбившийся в Южной Корее Boeing 737 разорвало на части — фото

Появились новые кадры с места жёсткой посадки Boeing 737 в Южной Корее

Обломки самолёта. Обложка © X / Mario Nawfal

Обломки самолёта. Обложка © X / Mario Nawfal

Появились детальные фото с места крушения самолёта Boeing 737 авиакомпании Jeju Air в аэропорту Муан на юго-западе Южной Кореи. На кадрах видно, что воздушное судно разорвало на части после жёсткого столкновения с ограждением. На месте трагедии работают экстренные службы.

  • Экстренные службы на месте крушения. Фото © X / Mario Nawfal
    Экстренные службы на месте крушения. Фото © X / Mario Nawfal
  • Экстренные службы на месте крушения. Фото © X / Mario Nawfal
    Экстренные службы на месте крушения. Фото © X / Mario Nawfal
  • Обломки самолёта. Фото © X / Mario Nawfal
    Обломки самолёта. Фото © X / Mario Nawfal

Экстренные службы на месте крушения. Фото © X / Mario Nawfal

1 / 3

Напомним, что Boeing летел из столицы Таиланда Бангкока. Россиян среди пассажиров не оказалось. Всего на борту самолёта в момент трагедии находился 181 человек, шестеро из них — члены экипажа.

Тела жертв авиакатастрофы вблизи Актау отправлены из Казахстана в Азербайджан
Тела жертв авиакатастрофы вблизи Актау отправлены из Казахстана в Азербайджан

Напомним, что самолёт южнокорейской авиакомпании Jeju Air совершил жёсткую посадку и выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы рано утром 29 декабря. Произошедшее запечатлели на видео.

Анатолий Цейко
  • Новости
  • Южная Корея
  • Авиакатастрофы
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar