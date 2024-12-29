Разбившийся в Южной Корее Boeing 737 разорвало на части — фото
Появились новые кадры с места жёсткой посадки Boeing 737 в Южной Корее
Обломки самолёта. Обложка © X / Mario Nawfal
Появились детальные фото с места крушения самолёта Boeing 737 авиакомпании Jeju Air в аэропорту Муан на юго-западе Южной Кореи. На кадрах видно, что воздушное судно разорвало на части после жёсткого столкновения с ограждением. На месте трагедии работают экстренные службы.
Напомним, что Boeing летел из столицы Таиланда Бангкока. Россиян среди пассажиров не оказалось. Всего на борту самолёта в момент трагедии находился 181 человек, шестеро из них — члены экипажа.
Напомним, что самолёт южнокорейской авиакомпании Jeju Air совершил жёсткую посадку и выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы рано утром 29 декабря. Произошедшее запечатлели на видео.