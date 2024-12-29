Посольство РФ выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой в Южной Корее
Столб дыма на месте крушения самолёта в Южной Корее. Обложка © X / Raphael Rashid
Российское дипломатическое представительство в Сеуле выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой самолёта Boeing 737-800 в аэропорту Муан в Южной Корее. В официальном сообщении указано, что посольство глубоко потрясено трагедией.
«Глубоко потрясены известием о трагическом происшествии с пассажирским самолётом 29 декабря в аэропорту г. Муан. Приносим искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — сказано в сообщении.
Напомним, что 29 декабря пассажирский самолёт выкатился за пределы полосы при посадке в Южной Корее и протаранил ограждение, после чего взорвался. Авиалайнер сел на фюзеляж из-за столкновения с птицами. Жертвами стали 179 человек, двое выжили. Россиян среди погибших не оказалось.