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Регион
29 декабря, 05:14

Посольство РФ выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой в Южной Корее

Столб дыма на месте крушения самолёта в Южной Корее. Обложка © X / Raphael Rashid

Столб дыма на месте крушения самолёта в Южной Корее. Обложка © X / Raphael Rashid

Российское дипломатическое представительство в Сеуле выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой самолёта Boeing 737-800 в аэропорту Муан в Южной Корее. В официальном сообщении указано, что посольство глубоко потрясено трагедией.

«Глубоко потрясены известием о трагическом происшествии с пассажирским самолётом 29 декабря в аэропорту г. Муан. Приносим искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — сказано в сообщении.

Напомним, что 29 декабря пассажирский самолёт выкатился за пределы полосы при посадке в Южной Корее и протаранил ограждение, после чего взорвался. Авиалайнер сел на фюзеляж из-за столкновения с птицами. Жертвами стали 179 человек, двое выжили. Россиян среди погибших не оказалось.

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Оксана Попова
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