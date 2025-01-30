«Выжить практически невозможно»: Эксперт назвал возможную причину авиакатастрофы в США

Пассажирский самолёт Bombardier мог столкнуться с вертолётом Black Hawk в Вашингтоне из-за ошибки диспетчера, который дал разрешение на взлёт военного воздушного судна. Выжить в такой авиакатастрофе практически невозможно, в беседе с Life.ru рассказал авиаэксперт Александр Романов.

«Пока очень мало информации, всё непонятно. Столкнулись, скорее всего, из-за ошибки диспетчера, который дал разрешение на взлёт этого вертолёта. Но пока трудно что-то утверждать. Дело в том, что разница приземления в воду и на землю, конечно, есть. Но вода, по сути, практически как бетон, так как она не сжимается», — пояснил специалист.

Человек может выжить, если высота небольшая и он сумел правильно сгруппироваться и приземлиться, добавил Романов. По его словам, некоторые люди ныряют с огромной высоты. Однако для самолёта или вертолёта вода практически не даёт шансов. Поэтому шансов выжить при таком падении практически нет, отметил эксперт.

«Если управление воздушным движением было официальным и диспетчер дал разрешение вертолёту взлететь, — это одно. Но если это был военный вертолёт, он мог действовать без разрешения. Скорее всего, это связано с ошибкой в управлении вертолётом. У военных вертолётов есть зоны ответственности, которые отличаются от гражданских», — указал собеседник Life.ru.