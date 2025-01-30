Сын российских чемпионов-фигуристов Максим Наумов находился в разбившемся в Вашингтоне самолёте
SHOT: Сын Шишковой и Наумова находился на борту упавшего в Вашингтоне самолёта
Максим Наумов. Обложка © ТАСС / AP
Сын чемпионов мира по фигурному катанию Евгении Шишковой и Вадима Наумова находился на борту разбившегося в Вашингтоне самолёта. Как пишет SHOT, Максим Наумов летел с чемпионата США.
На соревнованиях в Канзасе 23-летний фигурист занял четвёртое место, набрав 248,16 балла. Он стал запасным в составе сборной США на чемпионат мира по фигурному катанию, который должен пройти в Бостоне 24-30 марта.
Евгения Шишкова и Вадим Наумов, выступавшие в парном катании за сборные СССР и России, завоевали титул чемпионов мира в 1994 году. На зимней Олимпиаде-1992 во французском Альбервиле они заняли пятое место, а на Играх-1994 в норвежском Лиллехаммере — четвёртое. В 1995 году они поженились, а через три года, после неудачной попытки квалифицироваться на Олимпиаду-1998 и завершения своей спортивной карьеры, переехали в США.
Ранее СМИ сообщили, что в самолёте находились фигуристы, в том числе Шишкова и Наумов.
Напомним, утром 30 января по московскому времени пассажирский самолёт Bombardier столкнулся с военным вертолётом Black Hawk в воздухе и упал в реку Потомак вблизи аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне. На борту, предварительно, находилось 64 человека. На борту вертолёта, совершавшего тренировочный полёт, было трое военных. На данный момент известно о 19 погибших. Президент США Дональд Трамп уже отреагировал на трагедию.