Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 января, 07:36
4769

Сын российских чемпионов-фигуристов Максим Наумов находился в разбившемся в Вашингтоне самолёте

SHOT: Сын Шишковой и Наумова находился на борту упавшего в Вашингтоне самолёта

Максим Наумов. Обложка © ТАСС / AP

Максим Наумов. Обложка © ТАСС / AP

Сын чемпионов мира по фигурному катанию Евгении Шишковой и Вадима Наумова находился на борту разбившегося в Вашингтоне самолёта. Как пишет SHOT, Максим Наумов летел с чемпионата США.

На соревнованиях в Канзасе 23-летний фигурист занял четвёртое место, набрав 248,16 балла. Он стал запасным в составе сборной США на чемпионат мира по фигурному катанию, который должен пройти в Бостоне 24-30 марта.

Евгения Шишкова и Вадим Наумов, выступавшие в парном катании за сборные СССР и России, завоевали титул чемпионов мира в 1994 году. На зимней Олимпиаде-1992 во французском Альбервиле они заняли пятое место, а на Играх-1994 в норвежском Лиллехаммере — четвёртое. В 1995 году они поженились, а через три года, после неудачной попытки квалифицироваться на Олимпиаду-1998 и завершения своей спортивной карьеры, переехали в США.

Разорвало на части: Появились фото разбившегося над Вашингтоном самолёта
Разорвало на части: Появились фото разбившегося над Вашингтоном самолёта

Ранее СМИ сообщили, что в самолёте находились фигуристы, в том числе Шишкова и Наумов.

Напомним, утром 30 января по московскому времени пассажирский самолёт Bombardier столкнулся с военным вертолётом Black Hawk в воздухе и упал в реку Потомак вблизи аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне. На борту, предварительно, находилось 64 человека. На борту вертолёта, совершавшего тренировочный полёт, было трое военных. На данный момент известно о 19 погибших. Президент США Дональд Трамп уже отреагировал на трагедию.

Никита Никонов
  • Новости
  • Авиакатастрофа в США
  • Авиакатастрофы
  • США
  • Фигурное катание
  • Происшествия
  • Спорт
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar