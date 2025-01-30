Воспитанник Наумова и Шишковой запостил фото из самолёта за несколько часов до крушения

Американский фигурист Спенсер Лейн в своём микроблоге публиковал фотографии с борта самолёта, который столкнулся с военным вертолётом над Вашингтоном. На кадре — крыло лайнера с указанием аэропорта отправления (ICT – Уичито) и прибытия (DCA – Вашингтон). В этот день по данному маршруту отправился только один рейс.