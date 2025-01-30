Воспитанник Наумова и Шишковой запостил фото из самолёта за несколько часов до крушения
Фигурист Лейн за несколько часов до крушения опубликовал фото из самолёта
Спенсер Лейн с Евгенией Шишковой и Вадимом Наумовым. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / spencerskates26
Американский фигурист Спенсер Лейн в своём микроблоге публиковал фотографии с борта самолёта, который столкнулся с военным вертолётом над Вашингтоном. На кадре — крыло лайнера с указанием аэропорта отправления (ICT – Уичито) и прибытия (DCA – Вашингтон). В этот день по данному маршруту отправился только один рейс.
Спенсер Лейн выложил последнее фото из самолёта. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / spencerskates26
Известно, что 17-летний Спенсер Лейн тренировался у российских фигуристов Евгении Шишковой и Вадима Наумова. Они также, предварительно, находились в самолёте.
Напомним, 30 января пассажирский борт столкнулся с военным вертолётом в небе и упал в реку у аэропорта в Вашингтоне. По предварительным данным, на рейсе было 64 человека. На борту вертолёта — трое военнослужащих. Сейчас известно о 19 жертвах авиакатастрофы. Сообщалось, что в списке пассажиров находились русскоговорящие фигуристы и тренеры, участвовавшие в чемпионате США. В Кремле подтвердили печальные данные о россиянах в упавшем самолёте. В Москве соболезнуют людям, потерявшим своих близких в этой трагедии.