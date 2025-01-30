Спасатели США считают, что никто не выжил в авиакатастрофе над Вашингтоном

Американские спасатели считают, что выживших в авиакатастрофе над Вашингтоном нет. Соответствующее заявление сделал глава пожарной охраны и скорой помощи города Джон Доннелли.

«На данный момент мы не считаем, что в этом происшествии есть выжившие», — сказал он на брифинге.

Ранее сообщалось, что тела пассажиров рухнувшего в Штатах самолёта начало прибивать к берегу.