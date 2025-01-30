Авиакатастрофа в США
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Регион
30 января, 13:22

Спасатели США считают, что никто не выжил в авиакатастрофе над Вашингтоном

Американские спасатели считают, что выживших в авиакатастрофе над Вашингтоном нет. Соответствующее заявление сделал глава пожарной охраны и скорой помощи города Джон Доннелли.

«На данный момент мы не считаем, что в этом происшествии есть выжившие», — сказал он на брифинге.

Ранее сообщалось, что тела пассажиров рухнувшего в Штатах самолёта начало прибивать к берегу.

Пассажирка рухнувшего в США самолёта успела отправить мужу последнее СМС
Пассажирка рухнувшего в США самолёта успела отправить мужу последнее СМС

Напомним, на борту пассажирского самолёта Bombardier авиакомпании PSA Airlines, который столкнулся с военным вертолётом Black Hawk, находилось 60 пассажиров и 4 члена экипажа. Винтокрылая машина перевозила троих военнослужащих. Из воды достали тела около 30 человек. Причины ЧП устанавливаются. По данным СМИ, на борту самолёта находились бывшие российские фигуристы.

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Shutterstock / FOTODOM / Krtek1

Никита Никонов
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