Спасатели США считают, что никто не выжил в авиакатастрофе над Вашингтоном
Американские спасатели считают, что выживших в авиакатастрофе над Вашингтоном нет. Соответствующее заявление сделал глава пожарной охраны и скорой помощи города Джон Доннелли.
«На данный момент мы не считаем, что в этом происшествии есть выжившие», — сказал он на брифинге.
Ранее сообщалось, что тела пассажиров рухнувшего в Штатах самолёта начало прибивать к берегу.
Напомним, на борту пассажирского самолёта Bombardier авиакомпании PSA Airlines, который столкнулся с военным вертолётом Black Hawk, находилось 60 пассажиров и 4 члена экипажа. Винтокрылая машина перевозила троих военнослужащих. Из воды достали тела около 30 человек. Причины ЧП устанавливаются. По данным СМИ, на борту самолёта находились бывшие российские фигуристы.
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