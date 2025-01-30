Пассажирка рухнувшего в США самолёта успела отправить мужу последнее СМС
WUSA: Пассажирка отправила мужу СМС незадолго до крушения самолёта в США
Одна из пассажирок самолёта, который сегодня рухнул в реку у аэропорта в Вашингтоне, успела отправить мужу последнее сообщение. Телеканал WUSA сообщает, что СМС было отправлено за несколько минут до авиакатастрофы.
По словам мужчины, 26-летняя жертва трагедии написала, что они приземлятся через 20 минут. Однако ответное послание от мужа так и не было доставлено.
«Я просто молюсь, чтобы кто-то вытащил её из реки прямо сейчас. <...> Она написала мне, что они приземлятся через 20 минут», — поделился Хамаад Раза.
Ранее тела пассажиров рухнувшего в Штатах самолёта начало прибивать к берегу. Известно, что как минимум 19 тел были извлечены из реки после авиакатастрофы. На месте ЧП продолжаются спасательные работы. Напомним, что сегодня пассажирский самолёт столкнулся с военным вертолётом и упал в реку у аэропорта в Вашингтоне. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 64 человека. На борту вертолёта — трое военнослужащих.
ТАСС / Роман Баландин