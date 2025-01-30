Пассажирка рухнувшего в США самолёта успела отправить мужу последнее СМС

Одна из пассажирок самолёта, который сегодня рухнул в реку у аэропорта в Вашингтоне, успела отправить мужу последнее сообщение. Телеканал WUSA сообщает, что СМС было отправлено за несколько минут до авиакатастрофы.

По словам мужчины, 26-летняя жертва трагедии написала, что они приземлятся через 20 минут. Однако ответное послание от мужа так и не было доставлено.