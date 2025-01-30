В Кремле высказались о контактах Путина с Трампом после катастрофы в Вашингтоне

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, планирует ли президент РФ Владимир Путин выразить соболезнования американскому коллеге Дональду Трампу в связи с авиакатастрофой под Вашингтоном. По его словам, пока нет планов по контактам лидеров.