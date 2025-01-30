В Кремле высказались о контактах Путина с Трампом после катастрофы в Вашингтоне
Песков: Планов по контактам Путина и Трампа после авиакатастрофы в США нет
Фото с места крушения самолёта в Вашингтоне. Обложка © ТАСС / Роман Баландин
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, планирует ли президент РФ Владимир Путин выразить соболезнования американскому коллеге Дональду Трампу в связи с авиакатастрофой под Вашингтоном. По его словам, пока нет планов по контактам лидеров.
«Пока никаких планов по контактам на высшем уровне нет», — сообщил Песков
Напомним, что в четверг, 30 января, пассажирский самолёт столкнулся с военным вертолётом в небе и упал в реку у аэропорта в Вашингтоне. По предварительным данным, на борту воздушного судна было 64 человека. На борту вертолёта — трое военнослужащих. Сейчас известно о 19 жертвах авиакатастрофы. В числе пассажиров находились русскоговорящие фигуристы и тренеры, участвовавшие в чемпионате США. Песков подтвердил печальные данные о россиянах в упавшем самолёте. В Москве соболезнуют людям, потерявшим своих близких в этой трагедии.