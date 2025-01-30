Водолазы нашли чёрный ящик упавшего вблизи Вашингтона самолёта
Водолазы нашли один из чёрных ящиков самолёта, разбившегося недалеко от Вашингтона, сообщает CBS News. В настоящее время неясно, является ли найденный ящик бортовым самописцем или устройством для хранения данных о производительности воздушного судна.
Напомним, авиакатастрофа произошла 30 января: пассажирский самолёт Bombardier столкнулся с военным вертолётом Black Hawk в небе и упал в реку Потомак у аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. На борту самолёта, по предварительным данным, находилось 64 человека, среди которых фигуристы, возвращавшиеся с чемпионата США в Канзасе. Вертолёт, участвовавший в тренировочном полёте, перевозил троих военнослужащих. На данный момент сообщается о 19 жертвах катастрофы. В числе пассажиров были русскоговорящие фигуристы и тренеры, которые участвовали в чемпионате США. Большинство из них являются детьми российских эмигрантов. Что известно о трагедии — в материале Life.ru.
Life.ru / Шедеврум