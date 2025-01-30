Четверо российских фигуристов из списка пассажиров рухнувшего в США самолёта вышли на связь

Бывшая российская фигуристка Алиса Ефимова, представляющая США, и её партнёр Миша Митрофанов не находились на борту самолёта, разбившегося над Вашингтоном. Её заявление приводит агентство РИА «Новости»

«Я в порядке. Я и партнёр вернулись из Уичито в понедельник. Сейчас очень переживаем и следим за ситуацией», — сообщила спортсменка.

Также стало известно, что Аннабель Морозова не была на этом рейсе: информацию подтвердил её отец и тренер Николай Морозов. По его словам, со спортсменкой всё хорошо. Фигурист Максим Наумов тоже не находился на борту самолёта.