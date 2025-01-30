Четверо российских фигуристов из списка пассажиров рухнувшего в США самолёта вышли на связь
Фигуристов Ефимовой, Митрофанова и Морозовой не было в рухнувшем в США самолёте
Алиса Ефимова и Миша Митрофанов (слева) и Аннабель Морозова и Андрей Багин (справа). Обложка © ТАСС / Tony Gutierrez / ТАСС / Сергей Бобылев
Бывшая российская фигуристка Алиса Ефимова, представляющая США, и её партнёр Миша Митрофанов не находились на борту самолёта, разбившегося над Вашингтоном. Её заявление приводит агентство РИА «Новости»
«Я в порядке. Я и партнёр вернулись из Уичито в понедельник. Сейчас очень переживаем и следим за ситуацией», — сообщила спортсменка.
Также стало известно, что Аннабель Морозова не была на этом рейсе: информацию подтвердил её отец и тренер Николай Морозов. По его словам, со спортсменкой всё хорошо. Фигурист Максим Наумов тоже не находился на борту самолёта.
Напомним, трагическая авиакатастрофа произошла 30 января: пассажирский самолёт Bombardier столкнулся с военным вертолётом Black Hawk в небе и упал в реку Потомак у аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. На борту самолёта, по предварительным данным, находилось 64 человека, среди которых фигуристы, возвращавшиеся с чемпионата США в Канзасе. Вертолёт, участвовавший в тренировочном полёте, перевозил троих военнослужащих. На данный момент сообщается о 19 жертвах катастрофы. В числе пассажиров были русскоговорящие фигуристы и тренеры, которые участвовали в чемпионате США. Большинство из них являются детьми российских эмигрантов. Что известно о трагедии — в материале Life.ru.