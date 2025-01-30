Опубликованы переговоры диспетчеров перед падением самолёта в США

Диспетчер за 30 секунд до авиакатастрофы в США запрашивал, видят ли пилоты вертолёта пассажирский самолёт, но были слышны только вздохи экипажа военного авиасудна. Телеграм-канал SHOT опубликовал переговоры авиадиспетчеров перед крушением.

Место падения самолёта в США. Фото © SHOT

По информации телеграм-канала, за несколько минут до посадки авиадиспетчеры спросили у прибывающего самолёта Bombardier 701, сможет ли он приземлиться на более короткой ВПП 33 в аэропорту имени Рейгана, на что экипаж дал положительный ответ. Диспетчер дал разрешение на посадку на новой ВПП до крушения. Радиопередатчик борта прекратил передачу данных примерно в тот момент, когда тот пролетал над рекой. До приземления пассажирского авиалайнера оставалось несколько минут, траектория борта пересеклась с вертолётом, выполнявшим учебный полёт.

«PAT 2-5 [вертолёт], видите ли вы CRJ [самолёт]?» — спросил авиадиспетчер вертолёта менее чем за 30 секунд до крушения. Но ответа не было. «PAT 2-5, пройдите позади CRJ» — сказал диспетчер спустя ещё несколько секунд. После слышны вздохи членов экипажа на борту вертолёта.

«Не знаю, заметили ли вы ранее, что произошло, но на подходе к 3-3 произошло столкновение. Мы собираемся прекратить работу на неопределённый срок, если вы хотите вернуться к выходу на посадку», — оповестили диспетчеры другого пилота.