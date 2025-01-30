Опубликованы переговоры диспетчеров перед падением самолёта в США
SHOT: Диспетчер вертолёта в США запрашивал данные о положении самолёта в небе
Диспетчер за 30 секунд до авиакатастрофы в США запрашивал, видят ли пилоты вертолёта пассажирский самолёт, но были слышны только вздохи экипажа военного авиасудна. Телеграм-канал SHOT опубликовал переговоры авиадиспетчеров перед крушением.
Место падения самолёта в США. Фото © SHOT
По информации телеграм-канала, за несколько минут до посадки авиадиспетчеры спросили у прибывающего самолёта Bombardier 701, сможет ли он приземлиться на более короткой ВПП 33 в аэропорту имени Рейгана, на что экипаж дал положительный ответ. Диспетчер дал разрешение на посадку на новой ВПП до крушения. Радиопередатчик борта прекратил передачу данных примерно в тот момент, когда тот пролетал над рекой. До приземления пассажирского авиалайнера оставалось несколько минут, траектория борта пересеклась с вертолётом, выполнявшим учебный полёт.
«PAT 2-5 [вертолёт], видите ли вы CRJ [самолёт]?» — спросил авиадиспетчер вертолёта менее чем за 30 секунд до крушения. Но ответа не было. «PAT 2-5, пройдите позади CRJ» — сказал диспетчер спустя ещё несколько секунд. После слышны вздохи членов экипажа на борту вертолёта.
«Не знаю, заметили ли вы ранее, что произошло, но на подходе к 3-3 произошло столкновение. Мы собираемся прекратить работу на неопределённый срок, если вы хотите вернуться к выходу на посадку», — оповестили диспетчеры другого пилота.
Один из пилотов отреагировал и сообщил, что видел «сигнальные ракеты с противоположной стороны реки Потомак». «По всей видимости, оба борта находятся в реке, поисково-спасательные работы будут продолжены», — сообщил позднее диспетчер.
Напомним, утром 30 января пассажирский самолёт Bombardier столкнулся с военным вертолётом Black Hawk в воздухе и упал в реку Потомак около национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. На борту, предварительно, было 64 человека, в том числе фигуристы, возвращавшиеся с чемпионата США в Канзасе. Самолёт разорвало на части. На борту вертолёта, совершавшего тренировочный полёт, было трое военных. На данный момент известно о 19 погибших. В их числе могут быть российские фигуристы. Президент США Дональд Трамп уже отреагировал на трагедию. По словам политика, эту трагедию нужно было предотвратить.
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