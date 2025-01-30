Опубликован список фигуристов разбившегося в США рейса. У большинства из них русские фамилии
Опубликован список фигуристов, которые были на борту упавшего в США самолёта
Сотрудники Американского Красного Креста в аэропорту имени Рейгана, возле которого разбился самолёт. Обложка © ТАСС / AP
Большинство фигуристов, которые находились на борту упавшего в Вашингтоне самолёта, являются детьми российских эмигрантов. Они возвращались с чемпионата США в Канзасе. Mash публикует список из 14 спортсменов.
— Эндрю Торгашев;
— Кэти Макбет;
— Даниил Паркман;
— Кристина Каррейра;
— Энтони Пономаренко;
— Алексей Щепетов;
— Аннабель Морозов;
— Артём Маркелов;
— Антон Спиридонов;
— Данила Савельев;
— Джеффри Чен.
Напомним, ранее американский фигурист Джон Маравилла рассказал, что на борту разбившегося самолёта находилось не менее 14 фигуристов. Сам он не смог попасть на роковой рейс.
30 января пассажирский самолёт Bombardier авиакомпании PSA Airlines столкнулся с военным вертолётом Black Hawk в воздухе и рухнул в реку Потомак около национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. На борту, предварительно, было 64 человека, в том числе фигуристы, возвращавшиеся с чемпионата США в Канзасе. На данный момент известно о 19 погибших, их число может увеличиться.