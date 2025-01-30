Опубликован список фигуристов разбившегося в США рейса. У большинства из них русские фамилии

Большинство фигуристов, которые находились на борту упавшего в Вашингтоне самолёта, являются детьми российских эмигрантов. Они возвращались с чемпионата США в Канзасе. Mash публикует список из 14 спортсменов.

Трагедия над Вашингтоном: Что известно о столкновении пассажирского самолёта и вертолёта в США

Трагедия над Вашингтоном: Что известно о столкновении пассажирского самолёта и вертолёта в США

Напомним, ранее американский фигурист Джон Маравилла рассказал, что на борту разбившегося самолёта находилось не менее 14 фигуристов. Сам он не смог попасть на роковой рейс.